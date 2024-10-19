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رئيس الوزراء يبدأ جولته بمحافظة المنيا بتفقد مستشفى سمالوط التخصصي - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يبدأ جولته بمحافظة المنيا بتفقد مستشفى سمالوط التخصصي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يبدأ جولته بمحافظة المنيا بتفقد مستشفى سمالوط التخصصي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، زيارته لمحافظة المنيا يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، واستهل زيارته بتفقد مستشفى سمالوط التخصصي.

واستمع رئيس الوزراء، لشرح حول المستشفى وأقسامها والتطورات التى تمت بها.

وكان رئيس الوزراء، قد أكد على الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نظرًا لدورها المحوري في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما لأهالينا في الريف المصري بالمحافظات المختلفة.

المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

وتتم المشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة، في القرى المستهدفة ضمن تلك المرحلة، في 20 محافظة، ويزيد عدد مستفيديها على 18 مليون مواطن، حيث تمت الإشارة إلى انتهاء آلاف المشروعات، ودخولها الخدمة، بينما يتم حالياً الانتهاء من باقي المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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