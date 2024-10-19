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المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا فريدا للملك خوفو - أخبار كلمتك

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المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا فريدا للملك خوفو - أخبار كلمتك

المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا فريدا للملك خوفو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - عرض المتحف المصري بالتحرير، قطعة أثرية فريدة لتمثال الملك خوفو، وهو تمثال يصور الملك خوفو المعروف لدى اليونانيين باسم شيوبس.

تمثال الملك خوفو 

تمثال خوفو بالمتحف المصري بالتحرير 
 

وعثر علي التمثال لاول مرة برأس مفقود، بعد ملاحظة أن الكسر كان حديثا، ووجه عالم الآثار السير فليندرز بيتري، بضرورة العثور علي رأس التمثال، والبحث عن الرأس المفقود، والذي تم اكتشافه أخيرًا بعد ثلاثة أسابيع.

مراحل العثور اكتشاف تمثال الملك خوفو 
 

ويرجع التمثال للأسرة الرابعة من عهد خوفو وتم العثور عليه في أبيدوس وعرضه بين القطع الأثرية للمملكة القديمة في المتحف المصري بالقاهرة.
 

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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