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"ربح بيع كل شهيد"، فيديو جديد من الأزهر لتعظيم شهداء الأوطان - أخبار كلمتك

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"ربح بيع كل شهيد"، فيديو جديد من الأزهر لتعظيم شهداء الأوطان - أخبار كلمتك

"ربح بيع كل شهيد"، فيديو جديد من الأزهر لتعظيم شهداء الأوطان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - نشرت صفحة الأزهر الشريف، على موقع  التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان: “رَبِحَ البيع أبا يحيى.. وربح بيع كل شهيد دافع عن وطنه وأرضه ومات في سبيل ذلك”.

 
وتناول المقطع قصص الهجرة النبوية، حيث جاء فيها، أنه ضحى بماله فربح البيع، وترك كل ما يملك من ذهب وأموال ليلحق مهاجرا مع رسول الله، مشيرا إلى أنها واحدة من أروع قصص الجهاد في سبيل الله، والتي كان بطلها صهيب بن سنان الرومي، رضي الله عنه.

 

الأزهر ينعى «شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال 

نعى الأزهر الشريف «شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال، الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة، عاثت في أرضنا العربية فسادًا وإفسادًا، فقتلت وخرَّبت، واحتلت واستولت وأبادت أمام مرأى ومسمع من دول مشلولة الإرادة والقدرة والتفكير، ومجتمع دولي يغط في صمت كصمت الموتى في القبور، وقانون دولي لا تساوي قيمته ثمن المِداد الذي كُتبَ به. 

ويؤكد الأزهر أن شهداء «المقاومة الفلسطينية» كانوا مقاومين بحق، أرهبوا عدوهم، وأدخلوا الخوف والرعب في قلوبهم، ولم يكونوا إرهابيين كما يحاول العدو تصويرهم كذبًا وخداعًا، بل كانوا مرابطين مقاومين متشبثين بتراب وطنهم، حتى رزقهم الله الشهادة وهم يردون كيد العدو وعدوانه، مدافعين عن أرضهم وقضيتهم وقضيتنا؛ قضية العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 

والأزهر إذ ينعى «شهداء المقاومة الفلسطينية»، فإنه يشدِّد على أهمية فضح كذب الآلة الإعلامية الصهيونية وتدليسها، ومحاولتها تشويهَ رموز المقاومة الفلسطينية في عقول شبابنا وأبنائنا، وتعميم وصفهم بالإرهابيين، مؤكدًا أن المقاومة والدفاع عن الوطن والأرض والقضية والموت في سبيلها شرفٌ لا يضاهيه شرف.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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