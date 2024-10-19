محافظة القاهرة تنظم رحلة لأسر الشهداء إلى بانوراما حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - نظمت محافظة القاهرة رحلة لـ 120 من أسر الشهداء، وذوي الهمم، والأيتام لزيارة بانوراما حرب أكتوبر، متحف البريد بالعتبة، والحديقة الدولية.

وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشهد احتفال الذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر استشهد ضمن الخطوط الأمامية مع قائده، نشأت الشرقاوي بطل سلاح الإشارة في حرب أكتوبر

وجاء ذلك تحت رعاية إبراهيم صابر محافظ القاهرة ورئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الرحلة تأتى فى إطار احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر، وضمن أنشطة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالقاهرة لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى النشء.

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