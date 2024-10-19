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محافظة القاهرة تنظم رحلة لأسر الشهداء إلى بانوراما حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

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محافظة القاهرة تنظم رحلة لأسر الشهداء إلى بانوراما حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

محافظة القاهرة تنظم رحلة لأسر الشهداء إلى بانوراما حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:40 صباحاً - نظمت محافظة القاهرة رحلة لـ  120 من أسر الشهداء، وذوي الهمم، والأيتام لزيارة بانوراما حرب أكتوبر، متحف البريد بالعتبة، والحديقة الدولية.

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وجاء ذلك تحت رعاية إبراهيم صابر محافظ القاهرة ورئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الرحلة تأتى فى إطار احتفالات المحافظة بأعياد نصر أكتوبر، وضمن أنشطة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالقاهرة لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى النشء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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