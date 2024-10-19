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الإسكان تعلن تخصيص 5% من الـ 70 ألف وحدة المقرر طرحها لذوي الهمم - أخبار كلمتك

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الإسكان تعلن تخصيص 5% من الـ 70 ألف وحدة المقرر طرحها لذوي الهمم - أخبار كلمتك

الإسكان تعلن تخصيص 5% من الـ 70 ألف وحدة المقرر طرحها لذوي الهمم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:03 صباحاً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» للمواطنين ذوي الهمم، وذلك في بشرى سارة لهم.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذا التخصيص يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالمواطنين ذوي الهمم وذويهم، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك توفير المسكن الملائم لهم.

شقق الإسكان الاجتماعي لـ عام 2024

أسبوعا كاملا للمواطنين ذوي الهمم للتقديم على الوحدات

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق سوف يخصص أسبوعا كاملا للمواطنين ذوي الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل أن يتم طرح الإعلان لجميع المواطنين بمن في ذلك المواطنون ذوو الهمم.

وأضافت أن التخصيص للمواطنين ذوي الهمم سوف يتم طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وهذا التخصيص يشمل كيان الاسرة الواحدة متمثلة في «صاحب الطلب-الزوجة أو الزوج-الأبناء القصر»، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة، بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون سارية خلال عام 2024.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

طرح 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق بصدد طرح 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك بواقع 60 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حصل على موافقة مجلس الوزراء لتحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والإجراءات المنظمة لها.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل والإعلان عن طرح بيع الوحدات الجاري تنفيذها، من خلال تطوير دورة العمل للبرنامج وذلك تيسيرًا على المواطنين وبما يحقق أهدافه، إلى جانب تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل، والإعلان عن طرح الوحدات السكنية الجاري تنفيذها، لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة، والمتبقية من الإعلانات السابقة.

رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المنصات الرقمية المختلفة

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من المعلومات حول الإعلان الجديد من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع الآتية:

- يمكن متابعة صندوق الإسكان الاجتماعي عبر فيس بوك من خلال الضغط هنـــــــــا.

- يمكن متابعة صندوق الإسكان الاجتماعي عبر تطبيق يوتيوب من خلال الضغط هنـــــــــا.

- يمكن متابعة صندوق الإسكان الاجتماعي عبر تطبيق تويتر من خلال الضغط هنـــــــــا.

- يمكن متابعة صندوق الإسكان الاجتماعي عبر تطبيق انستجرام من خلال الضغط هنـــــــــا.

- يمكن متابعة صندوق الإسكان الاجتماعي عبر تطبيق ثريدز من خلال الضغط هنـــــــــا.

- يمكن التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الضغط هنـــــــــا.

- ويمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر تطبيق تيك توك من خلال الضغط هنــــــــــا.

- ويمكن التواصل أيضًا مع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال مراكز العملاء عبر الأرقام التالية: 5999 - 5777 - 1188، أو من أي تليفون أرضي: 090071117، أو التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن التابعة لمديريات الإسكان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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