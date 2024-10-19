للمراحل التعليمية الثلاث.. جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:03 صباحاً - امتحانات شهر أكتوبر 2024.. مع اقتراب انتهاء شهر أكتوبر، يبحث العديد من طلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، عن جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 في محافظة القاهرة.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، طبقًا للمواعيد المقررة للاختبارات الشهرية للفصل الدراسي الأول.

جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024

ومن جانبه، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، والتي تبدأ من الأسبوع المقبل.

مواعيد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وتبدأ امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية من يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر، وتستمر حتى نهاية الأسبوع وذلك ليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 خلال اليوم الدراسي

تعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، مع استكمال اليوم الدراسي الطبيعي لباقي الحصص الدراسية.

تخصيص فترة لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تخصيص فترة كاملة أو نصف فترة على حسب الوزن النسبي لطبيعة كل مادة، لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024.

امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصفين الأول والثاني الابتدائي

وفي هذا الصدد، أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية، أما بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، فإنه سيتم عقد اختبارات شهر أكتوبر 2024 للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة.

امتحانات شهر أكتوبر 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تشكيل لجنة للإشراف على العملية الامتحانية كاملة، برئاسة مدير عام التعليم العام، وعضوية كلًا من: «مديري الإدارات التعليمية - التوجيه العام - مديري المراحل بالمديرية».