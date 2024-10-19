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رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية في المنيا - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية في المنيا - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية في المنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:53 صباحاً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات الخدمية اليوم بمحافظة المنيا. 

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا من الدولة على تحقيق طفرة تنموية في محافظات الصعيد من خلال تخطيط وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في جميع المجالات بمشاركة أهالي الصعيد، وبالتعاون مع شركاء التنمية لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموي للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة فى محافظات الصعيد.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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