رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية في المنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:53 صباحاً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات الخدمية اليوم بمحافظة المنيا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا من الدولة على تحقيق طفرة تنموية في محافظات الصعيد من خلال تخطيط وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في جميع المجالات بمشاركة أهالي الصعيد، وبالتعاون مع شركاء التنمية لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموي للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة فى محافظات الصعيد.

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