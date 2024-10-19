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الموارد المائية: إزالة 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل - أخبار كلمتك

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الموارد المائية: إزالة 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل - أخبار كلمتك

الموارد المائية: إزالة 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:53 صباحاً - عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه. 

إزالة ٨٧ ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل


وأوضح  الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالى ٨٧ ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما تم الانتهاء من  تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة (٣٧٧) حالة تعد حتى تاريخه علي مساحة تزيد على ٢٠ ألف متر مربع.


وفي إطار خطة الدولة لإزالة التعديات علي أراضي طرح النهر بالتعاون بين (وزارة الري - جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة - وزارة الداخلية - لجنة تصويب التواجدات).. فإنه يجرى حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجرى نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة.


وقد وجه الدكتور سويلم بقيام القطاع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.


وفي سياق متصل تواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة أعمال الرفع المساحي لكافة أراضى طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الان بمحافظات "أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف".


وفي إطار السعى لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل.. فإنه يجري حاليا دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل فيما يعرف بمشروع إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل وبما يسهم في إحكام المتابعة  لنهر النيل ومنافعه.


كما وجه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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