وزارة العمل تعلن عن 5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة بـ 11 محافظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - تواصل الدولة جهودها من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إذ أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

نشرة توظيف وزارة العمل الشهرية

وجدد محمد جبران، وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كل الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها «الوزارة»، وذلك من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه «الوزير» جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.

موعد التقديم على وظائف وزارة العمل

من جانبها، أوضحت «الوزارة» أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، وقالت «الوزارة» في بيان صحفي اليوم: إنها تلقت طلبات جديدة من 84 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 5548 وظائف مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل

ويمكن التقديم في وظائف وزارة العمل، عبر الطرق التالية:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر «الوزارة» القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على «الإنترنت».

أماكن وظائف وزارة العمل

وبحسب البيان قالت «الوزارة»: إن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ«الإدارة»، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 11 محافظة، وهي:

- القاهرة

- الجيزة

- القليوبية

- الغربية

- الدقهلية

- الشرقية

- السويس

- دمياط

- المنوفية

- المنيا

- جنوب سيناء.

تخصصات وظائف وزارة العمل

وأما عن تخصصات وظائف وزارة العمل، فتتمثل في:

-أخصائي تسويق

- مهندس اتصالات

- رسام أوتوكاد

- أخصائي عمليات

- مترجم لغة صينية

- كيميائي

- محاسبين

- مدير مالي

- مدير تسويق عقاري

- مدرسين

- أخصائي نظم معلومات

- مشرف تنجيد

- ليدى جارد - إناث

- مشرف عام

- مشرف موقع

- شيف حلواني

- كيميائي

- أخصائي تمريض

- أخصائي مشتريات

- فني تمريض

- مدخل بيانات

- بائعين

- مساعد شيف

- مقدم طلبات

- أخصائي تمويل

- أمين مخازن

- مهندسين كهرباء وميكانيكا

- إنتاج وجودة

- سكرتارية

- أعمال إدارية

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة

- مندوبين مبيعات

- مراقبين جودة

- فنيين جميع التخصصات

- مشرفي إنتاج

- أفراد أمن

- عمال خياطة بكل الأقسام

- عمال إنتاج

- عمال نظافة

- تخصصات أخرى

وظائف وزارة العمل لذوي الهمم

وجاء في البيان، أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة «الوزارة» بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

ويُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك «الفرص»، هذا إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.