مصطفى بكري: انفجار المسيرة بمنزل نتنياهو يؤكد فشل نظرية الردع الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على انفجار مسيرة في منزل نتنياهو بقيسارية، قائلًا: «الطائره التي أطلقها حزب الله من لبنان ودمرت منزل النتن نياهو، هي رساله ذات معني تؤكد الفشل الأمني الإسرائيلي».

وأضاف بكري، في تغريدة له على حسابه الشخصي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «قبلها كانت هناك مسيرة نجحت في ضرب صالة الطعام للواء جولاني وقتلت وأصابت أكثر من 60 جنديا».

وتابع عضو مجلس النواب: «انفجار مسيرة في منزل الإرهابي النتن ياهو في قيساريا تطور هام وخطير سيبقي يمثل رعبا لإسرائيل ويؤكد فشل نظرية الردع الإسرائيلية، ويحدث تحولا خطيرا في مسار الصراع».

وكان ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وكشفت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تواجد مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقيساريا، وفي المنطقة المحيطة، وذلك بعد أنباء عن انفجار مسيرة قرب منزل إقامته.