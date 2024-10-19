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5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة - أخبار كلمتك

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5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة - أخبار كلمتك

5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:25 صباحاً - أصدرت وزارة العمل اليوم، السبت، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

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 تطبيق الحد الأدنى للأجور في وظائف القطاع الخاص

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: إنها تلقت طلبات جديدة من 84  شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 5548 وظائف مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

 

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وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وبحسب البيان قالت الوزارة: إن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تعلن اليوم عن فُرص عمل جديدة، متوفرة في 11 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والسويس، ودمياط، والمنوفية، والمنيا، وجنوب سيناء.

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فرص العمل المتاحة 

وفي تخصصات: أخصائي تسويق، ومهندس اتصالات، ورسام أوتوكاد، وأخصائى عمليات، ومترجم لغة صينية، وكيميائى، ومحاسبين، ومدير مالي، ومدير تسويق عقاري، ومدرسين، وأخصائى نظم معلومات، ومشرف تنجيد، وليدى جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف حلوانى، وكيميائى، وأخصائى تمريض، وأخصائي مشتريات، وفنى تمريض، ومدخل بيانات، وبائعين، ومساعد شيف، ومقدم طلبات، واخصائى تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، وإنتاج وجودة، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

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خطة الدولة لمواجهة البطالة

كما يشار إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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