بعد قليل.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظة المنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 10:12 صباحاً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل عدد من المشروعات بمحافظة المنيا يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، ويستهل زيارته بتفقد مستشفى سمالوط التخصصي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نظرًا لدورها المحوري في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما لأهالينا في الريف المصري بالمحافظات المختلفة.

وتتم المشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة، في القرى المستهدفة ضمن تلك المرحلة، في 20 محافظة، ويزيد عدد مستفيديها على 18 مليون مواطن، حيث تمت الإشارة إلى انتهاء آلاف المشروعات، ودخولها الخدمة، بينما يتم حالياً الانتهاء من باقي المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى.