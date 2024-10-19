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ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية «بداية».. محطات مياه القاهرة تستقبل طلاب التمريض بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

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ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية «بداية».. محطات مياه القاهرة تستقبل طلاب التمريض بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية «بداية».. محطات مياه القاهرة تستقبل طلاب التمريض بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 09:38 صباحاً - استقبلت محطات مياه الفسطاط والمعادي والروضة، التابعة لشركة الشرب بمحافظة القاهرة، وفودا من طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة، للتعرف على مراحل إنتاج المياه بالمحطات خطوة بخطوة حتى وصولها للمواطنين بشكل آمن.

يأتي هذا في إطار سياسات شركة مياه الشرب بالقاهرة لتعزيز التواصل مع مختلف الهيئات والمؤسسات التعليمية والجامعات الحكومية والخاصة، وبناء على توجيهات المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة.

أثناء الزيارة

وبدأت الزيارات بلقاء تعريفي حول مكونات محطات مياه روض الفرج والمعادي والروضة، ثم جولة ميدانية داخل المحطات الثلاث، للتعرف على خطوات عملية تنقية مياه الشرب، بدءًا من مأخذ المحطة، مرورًا بمراحل المروقات والمرشحات، وصولًا إلى عنابر تعقيم المياه.

وأطلع الطلاب على الخطوات التي تجري في معامل جودة المياه بالمحطات، لضمان مطابقتها للمعايير الصحية العالمية.

أثناء الزيارة

وتضمنت الزيارات ومضات عن السبل المثلى لترشيد استهلاك المياه، بجانب التعرف على أبرز الخدمات التي تقدمها الشركة، التي هي في تطوير مستمر يواكب أبرز الأساليب التكنولوجية الفعالة، لخدمة العملاء بأدق طرق وبأسرع وقت.

وتمثل محطة مياه الفسطاط التي أنشئت عام 1989 واحدة من أكبر محطات المياه في القاهرة، إذ تنتج ما يزيد عن 1.122.536مترا مكعبا يوميا من مياه الشرب.

أثناء الزيارة

وتخدم محطة الفسطاط التي تبلغ مساحتها نحو 239، 400 متر مربع، مناطق المعادي والمقطم ومنشية ناصر والدراسة والاستثمار ومدينة نصر.

بينما يعود تأسيس محطة مياه المعادي إلى عام 1901، وبقدرة إنتاج يومي من المياه يتجاوز 282433 مترًا مكعبًا، علما بأن مساحتها الإجمالية حوالي 5.5 فدان.

أثناء الزيارة

وتخدم المحطة مناطق مناطق: المعادي القديمة، والمعادي الجديدة، وطرة، وكوتسيكا، ومساكن المشروع الكندي، ورافع نصر 1، ورافع نصر 2، ودار السلام.

في حين تغطي محطة الروضة وهي إحدى المحطات الرائدة في القاهرة، مناطق المعادي وعين الصيرة ومنشية ناصر والمقطم، ويعود إنشاء المحطة إلى عام 1978، علما بأنها تنتج ما يزيد من 153.696مترا مكعبا من مياه الشرب يوميا.

أثناء الزيارة

وبينما يمثل حماية العاملين في أماكن العمل أساسا جوهريا، فقد أبرز طلاب كلية التمريض من خلال عرض، مخاطر الأمراض المزمنة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية التي يجب اتباعها داخل مواقع العمل.

وشكلت المشاركة المجتمعية دورا هاما من الزيارات، بعد أن وقع طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة الكشف الطبي على العاملين بالمحطات، لقياس ضغط الدم والسكر ونسبة الاكسجين.

أثناء الزيارة

وفي ختام الزيارة، عبر الطلاب عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها شركة مياه الشرب بالقاهرة لضمان توفير مياه نقية وآمنة، وأكدوا على أهمية دورهم كطلاب تمريض في نشر ثقافة الترشيد والوعي المائي في المجتمع، لما لهذه الجهود من تأثير إيجابي على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة المياه والخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبني أحدث التقنيات وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى من الكفاءة، مضيفًا أن مثل هذه الزيارات التعليمية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والمائي بين الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في جهود الحفاظ على الموارد المائية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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