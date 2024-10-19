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في 11 نقطة.. الحوار الوطني يرصد نقاط القوة للدعم النقدي - أخبار كلمتك

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في 11 نقطة.. الحوار الوطني يرصد نقاط القوة للدعم النقدي - أخبار كلمتك

في 11 نقطة.. الحوار الوطني يرصد نقاط القوة للدعم النقدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 09:05 صباحاً - رصد الحوار الوطني، نقاط القوة التى يمتلكها نظام الدعم النقدي، باعتباره أحد القضايا المجتمعية التى تستهدف وصول الدعم إلى مستحقية، وذلك في إطار حرصه على على مناقشة كافة الجوانب في قضية الدعم النقدي.

نقاط القوة للدعم النقدي

ونشر الحوار الوطني، تقريرا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبرز فيه نقاط القوة للدعم النقدي وهي كالآتي:

1-تحسين القوة الشرائية حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية.

2-تحفيز الاقتصاد لأنه يعزز النشاط الاقتصادى من خلال زيادة الاستهلاك.

3-استجابة سريعة للأزمات لأنه يوفر دعما فوريا في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

4-يساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة خفض تكلفة توزيع الدعم ولجان توزيعه.

5-الحد من الهدر والفساد وترشيد الاستهلاك.

6-منح حرية اختيار السلع للمستهلك.

7-إمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر.

8-إغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة دون اللجوء لقوانين حديثة أو تفعيل جهات رقابية.

9-ترشيد نفقات طرح المناقصات لتوفير السلع العينية.

10-القضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة.

11-عدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع وإمكانية طرح سلع جديدة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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