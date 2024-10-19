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في المدن والمحافظات المختلفة.. حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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في المدن والمحافظات المختلفة.. حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

في المدن والمحافظات المختلفة.. حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 09:05 صباحاً - طقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 في المدن والمحافظات المختلفة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن الطقس يكون معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم

وأشارت إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمالية انتشار رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الشبورة المائية

الظواهر الجوية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

وتابعت الأرصاد، أنه فيما يتعلق بالظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت، فإن هناك نشاط للرياح المعتدلة، والتي تنشط أحياناً على جنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبينت هيئة الأرصاد، حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، فذكرت «الأرصاد» أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم السبت 19 أكتوبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
العاصمة الإدارية 31 20
6 أكتوبر 30 20
بنها 29 21
دمنهور 28 20
وادي النطرون 29 21
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 28 20
الزقازيق 29 21
شبين الكوم 28 21
طنطا 28 21
دمياط 28 23
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 30 19
السويس 29 20
العريش 28 18
رفح 27 18
رأس سدر 31 21
نخل 27 14
كاترين 24 12
الطور 30 22
طابا 27 22
شرم الشيخ 33 24
الإسكندرية 27 19
العلمين 27 19
مطروح 26 18
السلوم 25 17
سيوة 27 17
رأس غارب 32 22
الغردقة 33 23
سفاجا 33 23
مرسى علم 33 24
شلاتين 32 24
حلايب 30 20
أبو رماد 31 22
رأس حدربة 30 23
الفيوم 30 19
بني سويف 30 19
المنيا 31 18
أسيوط 31 17
سوهاج 32 18
قنا 34 20
الأقصر 34 22
أسوان 34 23
الوادي الجديد 32 18
أبو سمبل 33 23

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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