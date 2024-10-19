8 زلازل في 20 يوما، ما علاقة كمية المياه المخزنة بسد النهضة بزلازل إثيوبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 05:35 صباحاً - سد النهضة، في صرخة تحذير وقلق، عما يحدث في إثيوبيا خاصة بعدما شهدت خلال 20 يومًا 20 زلزالًا أخرها بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

وأثار هذا القلق والتحذير العديد من التساؤلات حول علاقة هذه الزلزال بحجم كمية المياه المخزنة بسد النهضة وإمكانية انفجاره.

سبب الزلازل المتكررة في إثيوبيا

وفند الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، هذه المخاوف وكتب على صفحته ب"فيس بوك" تحت عنوان: إثيوبيا أنشط المناطق الزلزالية فى أفريقيا وقال:" يقسم إثيوبيا أكبر فالق علي سطح الأرض (اليابس) وهو الأخدود الأفريقي العظيم، مما تسبب في حدوث الزلازل المتكررة في إثيوبيا، وخصوصا في مثلث عفار وعلى امتداد الاخدود. حدث 3 زلازل فى محيط سد النهضة فى نطاق 100 كم آخرها بقوة 4.4 درجة فى 8 مايو 2023".

112 زلزالا في 10 سنوات

وأضاف:" ضرب اجمالى 112 زلزالًا بقوة 4 درجات أو أكثر في إثيوبيا ومحيطها في السنوات العشر الأخيرة (2014 - 2024)، أما الزلازل من 1 الى أقل من 3 درجات فهي تعد بالمئات سنويًّا ليس فقط في إثيوبيا ولكن في معظم أنحاء العالم ولا نذكرها".

علاقة سد النهضة بزلازل إثيوبيا

وتابع:"ازداد النشاط الزلزالى فى السنوات الثلاث الأخيرة فى إثيوبيا (العلاقة بسد النهضة يحتاج إلى تأكيد علمي)، كان المتوسط للزلازل أكبر من 4 درجة حوالى 6 زلازل كل سنة من 2004 الى 2021، ولكن وصل عدد الزلازل أكبر من 4 درجة فى 2022 إلى 12، وفى 2023 إلى 38، وحتى الآن 23 فى 2024، ووصل عدد الزلازل خلال العشرين يوما الأخيرة فقط 8 زلازل أكبر من 4 درجة، كان أقوى زلزال 5.6 درجة في الأول من أغسطس 2023".



واختتم:"يؤدي النشاط الزلزالى إلي كثرة الفوالق والتشققات في الصخور الإثيوبية ومن ثم الإنهيارات الصخرية، وساعد على ذلك شدة الأمطار والانحدارات الأرضية الشديدة، وطبيعة السدود أن تنشئ نظام زلزالى خاص بها ويكون أخطر إذا كانت المنطقة نشطة بطبيعتها كما هو الحال فى إثيوبيا".



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