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حرق المخلفات الزراعية يهدد صحتنا وبيئتنا، حملة وطنية جديدة لنشر الوعي - أخبار كلمتك

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حرق المخلفات الزراعية يهدد صحتنا وبيئتنا، حملة وطنية جديدة لنشر الوعي - أخبار كلمتك

حرق المخلفات الزراعية يهدد صحتنا وبيئتنا، حملة وطنية جديدة لنشر الوعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 05:19 صباحاً - أطلقت مبادرة رئيس الجمهورية “اتحضر للأخضر” لنشر الوعي البيئي حملة مكثفة للتوعية بأضرار حرق المخلفات الزراعية، وخاصة قش الأرز.

وحذرت الحملة من أن حرق المخلفات الزراعية يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، كما يهدد صحة المواطنين بمرض الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

أهمية نشر الوعي بشأن أضرار المخلفات الزراعية

وأكدت وزارة البيئة المصرية على أهمية نشر الوعي بين المزارعين والمواطنين بأضرار هذه الممارسة، وتشجيعهم على استخدام طرق بديلة للتخلص من المخلفات الزراعية، مثل تحويلها إلى سماد عضوي أو استخدامها كوقود حيوي.

وأكدت وزارة البيئة أنها تتابع من كثب مؤشرات جودة الهواء من خلال شبكة الرصد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مصادر لتلوث الهواء من خلال الخط الساخن 19808.

وناشدت الوزارة المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية حفاظًا على الصحة العامة.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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