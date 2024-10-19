تحرك حاسم لمواقف الجيزة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة بعد زيادة سعر البنزين والسولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 02:35 صباحاً - قامت محافظة الجيزة، من خلال جهاز السرفيس، بتعليق لافتات واضحة في مواقف الحوامدية والبدرشين تُوضح التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها، ومنع أي محاولات لزيادة الأجرة بشكل تعسفي أو تقسيم خطوط السير.



وأكدت محافظة الجيزة أنه سيتم تكثيف الرقابة على هذه المواقف للتأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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