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الأرصاد: طقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 حارٌ نهارًا مائل للبرودة ليلًا - أخبار كلمتك

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الأرصاد: طقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 حارٌ نهارًا مائل للبرودة ليلًا - أخبار كلمتك

الأرصاد: طقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 حارٌ نهارًا مائل للبرودة ليلًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 12:13 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 19 أكتوبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في أخره وفي الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

الشبورة

وبالنسبة للظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 5ر2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 19 كتوبر وحتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الادارية 30 20

6 أكتوبر 30 20

بنهــــا 29 21

دمنهور 28 20

وادى النطرون 29 21

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 28 20

الزقازيق 29 21

شبين الكوم 28 21

طنطا 28 21

دمياط 28 23

بورسعيد 28 24

الإسماعيلية 30 19

السويس 29 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 31 21

نخل 27 14

كاترين 24 12

الطور 30 22

طابا 27 22

شرم الشيخ 33 24

الاسكندرية 27 19

العلمين 27 19

مطروح 26 18

السلوم 25 17

سيوة 27 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 23

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 32 24

حلايب 30 22

أبو رماد 31 22

رأس حدربة 30 23

الفيوم 30 19

بني سويف 30 19

المنيا 31 18

أسيوط 31 17

سوهاج 32 18

قنا 34 20

الأقصر 34 22

أسوان 34 23

الوادى الجديد 32 18

أبوسمبل 33 23

طقس غدا الأحد 20 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 29 20
السواحل الشمالية 28 19
جنوب سيناء 33 22
شمال الصعيد 31 17
جنوب الصعيد 35 22
سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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