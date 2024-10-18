أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس بمدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس بمدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس بمدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:50 مساءً - أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر تطبيق تعريفة جديدة لسيارات السرفيس في مدينة 6 أكتوبر، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024.

و جاءت هذه الزيادة في أعقاب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار.

29623f5263.jpg
b43b09a4f4.jpg
0de93b41de.jpg
e52438bc1a.jpg
224bf19e26.jpg
ced9eab6ff.jpg
87127f06ac.jpg
ad8eed5c72.jpg
8fa95fb71a.jpg
7163aaa465.jpg

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف الرسمية وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين. 
 

وشدد على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
 

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: 
على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، انعقاد الدورة الـ73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق