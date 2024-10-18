التعريفة الجديدة للمواصلات.. التفاصيل الكاملة لـ أسعار الأجرة في محافظات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:39 مساءً - تعريفة المواصلات الجديدة.. كثير من الناس يبحثون بشكل هائل خلال الساعات الماضية عن تعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار صباح اليوم، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية تعريفة المواصلات الجديدة في عدد من المحافظات.

تعريفة المواصلات الجديدة

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تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الجيزة

وفي الصور التالية تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الجيزة، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة القاهرة

وفي الصور التالية تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة القاهرة، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة القليوبية

وفي الصور التالية تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة القليوبية، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة سوهاج

وفي الصور التالية تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة سوهاج، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الدقهلية

وفي الصور التالية تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الدقهلية، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.