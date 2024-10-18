تعليم الجيزة تعلن موعد التدريب التأهيلي لمسابقة 30 ألف معلم الذين لم يحضروا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:34 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم تنفيذ التدريب التأهيلي للمعلمين الجدد - مسابقة الـ 30 ألف معلم - الدفعة الثالثة الذين تخلفوا عن الحضور والمعلن أسماؤهم للبرنامجين التاليين:

أولًا: برنامج التأهيل التربوي للمعلمين اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024م ولمدة 4 أيام.

ثانيًا: برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024م لمدة 3 أيام.

مكان انعقاد تدريبات مسابقة 30 ألف معلم

وأوضحت تعليم الجيزة أن مكان انعقاد التدريبات بمركز التنمية المهنية ومقره أمام مسجد أسد بن الفرات شارع التحرير بالدقي في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا مشددة على عدم التخلف والحضور والالتزام بالمواعيد.

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