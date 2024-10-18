متحدث البترول يكشف قيمة ما تتحمله الدولة يوميا دعما للمواد البترولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:34 مساءً - قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول في تصريحات تليفزيونية إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية يرتبط بالسعر العالمي للبترول وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأكد أن تحريك الأسعار يتم وفق قواعد تعتمد عليها لجنة التسعير وذلك ضمن عدة إصلاحات اقتصادية تقوم بها الحكومة.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل ما يقرب من 62 مليون جنيه يوميًّا دعمًا للمواد البترولية.

جهود وزارة البترول في انتشار محطات الغاز الطبيعي

وأكد أن وزارة البترول تعمل جاهدة على التيسير على المواطنين لتحويل سيارتهم بالغاز الطبيعي من خلال تقسيط تحويل سيارات العملاء وأكد أن قطاع البترول سعى إلى التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية.



وأكد أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي توفر على العميل 50% من تحويل السيارة بالبنزين.

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