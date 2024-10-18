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خدمات تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني - أخبار كلمتك

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خدمات تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني - أخبار كلمتك

خدمات تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:14 مساءً - يبحث العديد من المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمواطنين عبر موقعها الرسمي.

 

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 


وتقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها العديد من الخدمات للمواطنين وتتضمن ما يلي:

- خدمات المؤمن عليهم.

- خدمات أصحاب الأعمال.

- خدمات أصحاب المعاشات.

- خدمات المستفيدين.

- خدمات لغير المصريين.

- خدمة العمالة غير المنتظمة.

- خدمة تسجيل رقم تأمين.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- عرض السيارات المملوكة لمالك.

- استعراض كشف حساب السيارة.

- التأمين على عمال النقل البحري.

 

خطوات الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات

ومن بين خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والأجور الخاصة بكل مدة، يتم الدخول على موقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

 

ويمكن الاستعلام عن المدة التأمينية باتباع الخطوات التالية.

- اختار بدء خدمة استعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات.

- اضغط على أيقونة خدمات، واختيار الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات.

- تسجيل الدخول إذا كنت مستخدما، أو تسجيل حساب جديد.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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