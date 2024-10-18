مصر تفتح آفاقا جديدة للسياحة في السوق الصيني.. جناح عصري وعلاقات قوية تدفع عجلة النمو السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - افتتح وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، الجناح المصري في معرض COTTM الدولي للسياحة، الذي يُقام حاليًا في العاصمة الصينية بكين.

وشارك في حفل الافتتاح السفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب السفير خالد ثروت، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالوزارة.

خلال جولته في الجناح المصري، التقى الوزير بالعارضين المصريين وعقد معهم جلسة موسعة أثناء مأدبة عشاء نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. استمع الوزير لآرائهم ومقترحاتهم حول كيفية زيادة تدفق الحركة السياحية من السوق الصيني، الذي يُعتبر من الأسواق المستهدفة في خطة الوزارة، كما تحدث عن استراتيجية وزارة السياحة وجهودها لتحقيق الأهداف الوطنية لقطاع السياحة في مصر، وأهمية تعزيز التعاون لتحقيق هذه الأهداف.

كما عقد الوزير عدة لقاءات مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران الصينية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وزيادة تدفق السياح من الصين إلى مصر. وتمت مناقشة التوقعات المستقبلية لهذه الحركة السياحية، وطرق الترويج للمقصد المصري بما يسلط الضوء على ثراء وتنوع السياحة المصرية.

على هامش المشاركة في المعرض، أجرى الوزير مقابلات إعلامية مع عدد من وسائل الإعلام الصينية والدولية، منها Hainan TV ووكالة أنباء Xinhua، كما تم تنظيم مؤتمر صحفي في الجناح المصري من قبل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وآخر بمقر السفارة المصرية في الصين، حضره ممثلو وسائل الإعلام الصينية وشركات السياحة الكبرى، تم خلاله تسليط الضوء على العلاقات القوية بين مصر والصين وأهمية السوق الصينية للسياحة المصرية.

واستعرض وزير السياحة والآثار، أهمية السياحة في تعزيز الترابط بين الشعوب، وأكد على التزام مصر بتقديم تجارب سياحية متنوعة تلبي احتياجات السياح الصينيين. كما أشار إلى التطورات الكبيرة في قطاع السياحة المصري، مثل تطوير البنية التحتية، وإقامة مشروعات ضخمة مثل مدينة العلمين الجديدة ومشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وتم عرض خلال فعاليات المعرض، فيلم ترويجي باللغة الصينية عن المتحف المصري الكبير والتطورات السياحية في مصر، ولاقي إعجاب الحاضرين.

وصمم الجناح المصري، الذي يمتد على مساحة 100 متر مربع، على هيئة معبد مصري بلمسة عصرية، ومزود بشاشات كبيرة لعرض أفلام ترويجية تُبرز تنوع المنتجات السياحية في مصر. يضم الجناح 14 منشأة سياحية وفندقية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران، ويعد فرصة للتواصل مع متخذي القرار في سوق السياحة الصيني ومنظمي الرحلات السياحية.

ويحظى المعرض باهتمام واسع من الزوار والمتخصصين في مجال السياحة، مما يوفر لمصر فرصة كبيرة لتعزيز تواجدها في السوق الصينية.