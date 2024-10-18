وزير الخارجية: مصر نجحت بامتياز في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن سياسة مصر الخارجية تهدف إلى مصلحة المنطقة واستقرارها، مشيرًا إلى أن مصر نجحت بامتياز في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي ولديها شراكات استراتيجية مع كل القوى العالمية رغم اختلافاتها.

وقال د.عبد العاطي - خلال مقابلة خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي أحمد الطاهري، بثت مساء اليوم الجمعة - إن هذا المبدأ الهام الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار العائلة المصرية، هو بالفعل يمثل المبدأ الأساسي الذي يحكم السياسة الخارجية المصرية، خاصة فيما يتعلق بعدم الدخول في أي محاور دولية وعدم الانجرار وراء حالة الاستقطاب الدولي التي نشهدها في الوقت الحالي.

وأوضح أن الاتزان بمعنى الانفتاح على الجميع بدون أي أحكام أيديولوجية مسبقة، ولكن المحك الأساسي هو المصلحة الوطنية المصرية، بمعنى أن تكون مصر لديها شراكات استراتيجية مع كل القوى العالمية الفعالة رغم وجود تناقضات بين هذه الدول مما يعد ذلك دليلاً على نجاح سياسة الاتزان الاستراتيجي.

وأشار إلى أن مصر لديها حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة وعقدت إحدى جولاته مؤخرًا بالقاهرة ولديها شراكة استراتيجية وشاملة مع الاتحاد الأوروبي تم تدشينها منذ عدة أشهر، كما لدينا أيضًا حوار استراتيجي مع الصين والآن نحتفل بمرور 10 سنوات على تدشينه، بالإضافة إلى حوار استراتيجي مع روسيا الاتحادية والبرازيل والهند، ونحن الآن في المراحل النهائية لتدشين حوار استراتيجي مع ألمانيا وإسبانيا فكل ذلك يعكس أولاً سلامة التوجه المصري وأن مصر بالفعل تنفذ هذا المبدأ بحكمة وتعكس أيضًا مدى تقدير المجتمع الدولي للدور المصري في هذا الشأن.

وتابع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الدور المصري لا غنى عنه بالتأكيد والكل يحرص على مزيد من تطوير العلاقات مع مصر، منوهًا إلى أن مصر من الدول القليلة جدًا، إن لم تكن الوحيدة في الإقليم التي لديها علاقات واتصالات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية وحتى الفاعلين من دون الدول لدينا اتصالات معهم حتى يكون هناك سياسة خارجية فعالة تصب في النهاية في مصلحة الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.

وأضاف أن السياسية المصرية ثبت تمامًا سلامتها ونجاحها والدليل على ذلك ما نشهده الآن من اختراقات في العلاقات مع العديد من الدول الفاعلة في النظام الإقليمي والدولي على حد سواء.

وأكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن الدور المصري واضح للغاية فيما يتعلق بالحركة الدائبة للعمل على وقف حمامات الدم والاعتداءات الممنهجة اليومية الإسرائيلية على أهالينا في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، مشددًا على أن مصر الدولة الوحيدة التي حذرت مرارًا وتكرارًا من مخاوف اتساع رقعة الصراع والتصعيد في المنطقة.

وأضاف د.عبد العاطي أنه منذ البداية ووقوع أحداث السابع من أكتوبر كانت مصر في طليعة الدول التي تحركت بكل قوة واستضافت اجتماعًا دوليًا في القاهرة بحضور العديد من دول العالم، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف القتل الممنهج للمدنيين.

وأشار إلى أن الجهود المصرية الدؤوبة استمرت بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة وكنا أقرب ما يكون للتوصل إلى أكثر من مرة إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، وأيضًا يؤسس لوقف لإطلاق النار وأيضًا النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.

وعزا وزير الخارجية، عدم تحقيق هذا الاتفاق بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال، وكلما كنا نقترب من التوصل إلى هذه الصفقة والتي تحقق مصالح الجميع، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وجانب من الأسرى الفلسطينيين، يأتي الجانب الإسرائيلي ويطرح مطالب غير واقعية ويجد ذرائع مختلفة حتي يتنصل من إمكانية التوصل لمثل هذا الاتفاق وللأسف الشديد تم إضاعة أكثر من فرصة كانت كفيلة لإطلاق سراح كل الرهائن، وأيضًا تجنيب المدنيين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال من ويلات عمليات القتل الممنهجة.

وأكمل أن مصر حذرت أكثر من مرة، وللأسف الشديد من اتساع رقعة الصراع بدل من العدوان على قطاع غزة، أصبح هناك عدوان ممنهج أيضًا في الضفة الغربية وترحيل مستمر للفلسطينيين من قراهم إلى بعض المدن الفلسطينية، وبعد ذلك امتدت رقعة الصراع إلى دولة لبنان.

وأضاف أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وللأسف الشديد نحن على مشارف على هذه الحرب الشاملة، وهناك عدوان الآن على لبنان واحتمال لتوسيع رقعة الصراع لتشمل إيران أيضًا مما يؤدي إلى حرب شاملة لن تؤدي إلا للخراب والدمار بالمنطقة في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى عملية التنمية والتعمير وتحسين مستوى معيشة الشعوب في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك أطرافًا حريصة على التصعيد والعدوان، وأن تكون فوق القانون وإلا تكون قابلة للمساءلة الدولية، معتبرًا أن ما يحدث الآن هو أمر غير مسبوق في تاريخ الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية بأن يكون لدينا حرب وعدوان مستمر منذ أكثر من عام ولدينا أكثر من 150 ألف قتيل وجريح، وأكثر من 7ر1 مليون نازح داخلي في قطاع غزة يمثلون أكثر من 75% من سكان القطاع ولدينا أكثر 15 ألف فلسطيني جثث تحت الركام.

وأشار إلى أن مصر في حالة من الصدمة والدهشة من هذا العجز الدولي ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، وهناك سياسة ممنهجة للتجويع واستخدامه كسلاح للعقاب الجماعي.

وأضاف أن هناك تفشيًا للأوبئة والأمراض بما في ذلك مرض شلل الأطفال ولم نستطع تطعيم الأطفال في شمال القطاع وكل هذا بسبب سياسات ممنهجة من الجانب الإسرائيلي لوضعه قيود شديدة على تدفق المساعدات، كما أن هناك آلاف من الشاحنات موجودة تنتظر الدخول والعبور، ولكن للأسف المجتمع الدولي يتفرج ولا يحرك ساكنًا في التعامل مع هذا الخرق الفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة من دول طالما أنها تلقي الدروس حول حقوق الإنسان وأهمية احترام حقوقه، ولكن مع هذه المأساة كاملة الأركان ظهرت ازدواجية المعايير.