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وزير الخارجية: مصر ترفض فرض مرشحين على لبنان وتدعم اختيار الشعب لرئيسه بحرية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: مصر ترفض فرض مرشحين على لبنان وتدعم اختيار الشعب لرئيسه بحرية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر ترفض فرض مرشحين على لبنان وتدعم اختيار الشعب لرئيسه بحرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن التحديات الخطيرة والوجودية التي يواجهها لبنان، تفرض أن يكون هناك رئيسًا للدول اللبنانية يتم انتخابه، حتى يستطيع العمل، وفيما يتعلق بالشغور الرئاسي هناك، فإن مصر تصر بموقف واضح على أنها مسألة لبنانية خالصة، ويجيب أن يتوافق الشعب اللبناني على مرشح، «ما يتوافق عليه اللبنانيون نحن سندعمه».

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الموقف نقلته مصر إلى الجانب الفرنسي والأمريكي والإيراني بشكل واضح لا يحتمل التأويل، وتم التوافق فيه عليه مع الأشقاء العرب، إذ أنه لا يمكن أن يفرض مرشح بعينه على الشعب اللبناني، وهذه ستكون شرارة لحرب أهلية جديدة في لبنان حال حدوثه.

وتابع وزير الخارجية والهجرة: «لابد من تمكين الشعب اللبناني من اختيار رئيسه، دون فرض أي إملاءات خارجية، ولا يمكن أن يكون لأي دولة أينما كانت لها حق الفيتو على ما يختاره الشعب اللبناني، وما يتوافق عليه اللبنانيون، علينا أن ندعمه بالتأكيد».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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