وزير الخارجية: نقدم الآن نموذجا جديدا في التنمية وفقا للرؤية الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن سد جوليوس نيريري في تنزانيا، يعد واحدا من أكبر السدود في أفريقيا، «نفخر بأن تحالف مصري بحت هو الذي صمم ونفذ ووجد عملية التمويل الميسر لتنفيذ هذا السد بأكمله، وتم تنفيذه بخبرة مصرية وأياد مصرية».

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، «نقدم الآن وفقا للرؤية الأفريقية نموذج جديد في التنمية في أفريقيا، نموذج يقوم على التشارك في بناء القدرات والتدريب الفني والمهني، ففي هذا السد والشركات المصرية القائمة عليه أنشأوا مدرسة للتدريب الفني للأشقاء في تنزانيا لتدريبهم على كيفية إدارة السد، ليس مثل دول أخرى تعطيك تسليم مفتاح».