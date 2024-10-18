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«الصحفيين» تنعي يحيى السنوار: استشهد في ميدان الشرف وهو يقاوم الاحتلال - أخبار كلمتك

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«الصحفيين» تنعي يحيى السنوار: استشهد في ميدان الشرف وهو يقاوم الاحتلال - أخبار كلمتك

«الصحفيين» تنعي يحيى السنوار: استشهد في ميدان الشرف وهو يقاوم الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:47 مساءً - نعت نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، القيادي الفلسطيني يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الذي استشهد في ميدان الشرف، وهو يقاوم الاحتلال الصهيوني الغاشم لقطاع غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن اغتيال قادة المقاومة لن يُوقف الشعوب المحتلة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني البطل عن النضال بكل الوسائل لاستعادة الأرض والحرية.

الصحفيين: اغتيال السنوار نصر مؤقت ليس إلا

وأشارت نقابة الصحفيين خلال بيانها، إلى أنه حتى وإن اعتبر الاحتلال الاغتيال البغيض للسنوار نصرًا حاسمًا، إلا أنه نصر مؤقت سيكون ملهمًا ووقودًا للشعوب، وللأجيال القادمة لتثبت أقدامها في دروب المقاومة، بعيدًا عن حسابات السياسة، وضيق أفقها.

وأضافت «الصحفيين» أن استشهاد السنوار مواجهًا عدوه المجرم دون خوف، أو احتماء يمثل رسالة للعالم بأسره أن الشعب الفلسطيني ماض في طريقه نحو تحرير أرضه مهما كانت العقبات، مقبلًا على الموت في سبيل شرف رسالته أمام آلة القتل الصهيونية المجرمة الإرهابية.

نقابة الصحفيين تجدد دعوتها لوقف التطبيع مع الاحتلال

وأدانت النقابة صمت القبور العربي، والتواطؤ الأمريكي والغربي، الذي استمر على مدار عام كامل من القتل والإرهاب، والتدمير، والتهجير للشعب الفلسطيني، وتدمير قطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف من أبنائه، وتدعو كل حر في العالم إلى إدانة حرب الإبادة، التي يمارسها الاحتلال المجرم، وتدعمه فيها قوى دولية، بينما بقيت قوى أخرى عاجزة عن وقف تلك الآلة الإرهابية الإسرائيلية المجرمة، التي امتدت للعدوان على الشعب اللبناني.

وجددت النقابة دعوتها لوقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وقطع العلاقات معه، وتدعو أبناء وطننا العربي، وكل حر في العالم إلى فضح أكاذيب المحتل الصهيوني المجرم، وكشف ألاعيبه الخسيسة، والتأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في تحرير أرضه والعيش فيها، وتعليم أبنائنا حقيقة المعركة الشريفة، التي خاضها الشعب الفلسطيني جيلًا بعد جيل، مقاومًا مؤمنًا بقضيته وعدالتها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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