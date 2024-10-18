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وزير الخارجية: أمر مشرف وصول الرؤية المصرية للعالم عبر قناة رصينة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: أمر مشرف وصول الرؤية المصرية للعالم عبر قناة رصينة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: أمر مشرف وصول الرؤية المصرية للعالم عبر قناة رصينة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:30 مساءً - قدم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، الشكر للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على إجراء الحوار معه على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلا: «الدكتور بدر عبد العاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية شكرا جزيلا على هذا الحوار، وعلى وقتك، وهذه الإيضاحات والشفافية المطلقة».

من جانبه، بادل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الشكر للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، قائلا له: «شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة للتواصل مع الشعب المصري العظيم من خلال هذا المنبر العظيم المحترم، الذي نتباهى به في الداخل والخارج، فأخيرًا مصر أصبح لها قناة رصينة تطل على العالم الخارجي، وهذا أمر شديد الأهمية خاصة على المستوى الإقليمي والعربي».

وتابع: «كل التمنيات القلبية لمزيد من النجاحات، وأنا كنت قد علمت بإطلاق القناة الإنجليزية في بث تجريبي، وهذا شيء عظيم يحقق وصول الرسالة الإعلامية الرصينة للخارج، وأن يكون هناك تواجدا رصينًا مصريًا وعربيًا في الإعلام والفضاء الخارجي».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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