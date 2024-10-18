أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتدى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتدى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين - أخبار كلمتك

مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتدى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 08:39 م 10/18/2024 8:39:12 PM

مصر للطيران، كلمتك
مصر للطيران، كلمتك
ads

شاركت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية برعاية المنتدى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين كناقل رسمي والذي استضافه الإتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع منظمة التأمين الأفريقية خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024 بقندق إنتركونتينتال سيتي ستارز بالقاهرة.

مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتدى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين

وحرصت مصر للطيران الناقل الرسمى علي تقديم أفضل خدمة لضيوف المنتدى على درجة عالية من الكفاءة وتيسير إجراءات السفر خلال الذهاب والعودة وذلك للضيوف الذين سافروا علي متن رحلاتها الدولية من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط إلي القاهرة موفرة لهم رحلة آمنة هادئة.

 

9256af60da.jpg
8503330f40.jpg

جدير بالذكر أن المنتدى الذي حضره نخبة من ممثلي الهيئات الحكومية والشخصيات العامة وأكثر من 750 مشاركا يمثلون كبريات شركات التأمين وإعادة التأمين والاتحادات التأمينية والهيئات الرقابية في السوق المصري المحلي وعلى المستوى الأفريقي والعالمي، ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات التي تواجه صناعة التأمين في القارة الأفريقية ومصر والعالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، انعقاد الدورة الـ73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق