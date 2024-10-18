أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

المعاهد الأزهرية تعلن انطلاق أول قافلة تعليمية للعام الدراسي الحالي إلى سوهاج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المعاهد الأزهرية تعلن انطلاق أول قافلة تعليمية للعام الدراسي الحالي إلى سوهاج - أخبار كلمتك

المعاهد الأزهرية تعلن انطلاق أول قافلة تعليمية للعام الدراسي الحالي إلى سوهاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 08:36 م 10/18/2024 8:36:29 PM

الشيخ أيمن عبد الغني،
الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

انطلقت اليوم الجمعة أول قافلة تعليمية متجهة إلى منطقة سوهاج الأزهرية، ضمن خطة القوافل التعليمية التي ينفذها قطاع المعاهد الأزهرية، بالتنسيق مع المناطق الأزهرية، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر وتنفيذا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

القوافل التعليمية في المعاهد الأزهرية 

والذي وجه بأن تبدأ هذه القافلة التعليمية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ومتابعة التنفيذ والإشراف من فضيلة أ.د أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات بقطاع المعاهد الأزهرية، خاصة مركزي دار السلام، والبلينا بمنطقة سوهاج الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.


وكان الشيخ أيمن عبد الغني رئيس القطاع على تواصل مع أعضاء القافلة  التعليمية  وفي الوقت المحدد للانطلاق، وتضم هذه القافلة التعليمية الأعضاء المتميزين في كافة التخصصات الشرعية، والعربية، والثقافية، كما أن المواد المشتركة بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، والثانوية العامة تتم بحضور الطلاب جميعا، تأتي هذه القافلة في مشاركة قطاع المعاهد الأزهرية في المبادرة الرئاسية «بداية» تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وتعتبر القوافل التعليمية ضمن فعاليات قطاع الأزهرية في المبادرة الرئاسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عمرو أديب عن طبيبة النساء: لازم تشرب من السم اللي نشرته ومش عايز أشوف حد يدافع عنها (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق