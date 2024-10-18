المعاهد الأزهرية تعلن انطلاق أول قافلة تعليمية للعام الدراسي الحالي إلى سوهاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 08:36 م 10/18/2024 8:36:29 PM

انطلقت اليوم الجمعة أول قافلة تعليمية متجهة إلى منطقة سوهاج الأزهرية، ضمن خطة القوافل التعليمية التي ينفذها قطاع المعاهد الأزهرية، بالتنسيق مع المناطق الأزهرية، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر وتنفيذا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

القوافل التعليمية في المعاهد الأزهرية

والذي وجه بأن تبدأ هذه القافلة التعليمية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ومتابعة التنفيذ والإشراف من فضيلة أ.د أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات بقطاع المعاهد الأزهرية، خاصة مركزي دار السلام، والبلينا بمنطقة سوهاج الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.



وكان الشيخ أيمن عبد الغني رئيس القطاع على تواصل مع أعضاء القافلة التعليمية وفي الوقت المحدد للانطلاق، وتضم هذه القافلة التعليمية الأعضاء المتميزين في كافة التخصصات الشرعية، والعربية، والثقافية، كما أن المواد المشتركة بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، والثانوية العامة تتم بحضور الطلاب جميعا، تأتي هذه القافلة في مشاركة قطاع المعاهد الأزهرية في المبادرة الرئاسية «بداية» تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وتعتبر القوافل التعليمية ضمن فعاليات قطاع الأزهرية في المبادرة الرئاسية.

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