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وزير الخارجية: مصر واعية تماما لكل ما يتم التخطيط له في المنطقة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: مصر واعية تماما لكل ما يتم التخطيط له في المنطقة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر واعية تماما لكل ما يتم التخطيط له في المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:37 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية و الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر واعية تماما لكل ما يتم التخطيط له في المنطقة، إذ أنها هي من قادت عملية السلام وبدونها لم كان هناك تصور لإمكانية تحقيقه، والرئيس الشهيد محمد أنور السادات، دفع حياته ثمنا لمبادرته لتحقيق السلام مع إسرائيل.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تدرك تمامًا وتقتنع والقيادة المصرية تعي تمامًا، بأنه لا يوجد سلام بدون قوة تحميه وهي مسألة مفروغ منها.

وتابع وزير الخارجية والهجرة: «أن مصر لم تتأمر أو تعتدي، القوات المصرية والجيش المصري داخل حدوده، ويحمي حدوده، ولم يكن منذ قديم الأزل يخرج إلى الخارج إلا للدفاع عن الأمن القومي المصري»

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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