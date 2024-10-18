وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسي إلى إريتريا تاريخية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:37 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إريتريا كانت بالتأكيد زيارة تاريخية، وهى أول زيارة لرئيس مصري إلى أريتريا منذ استقلالها عام 1993.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «كانت زيارة الرئيس السيسي ممتدة إلى العاصمة أسمرا نفسها، وكان هناك استقبال شعبي ورسمي كبيرين، والحفاوة البالغة من الشعب الإريتري والرئيس الإريتري حتى كانت هناك أمور لا تخطأها العين فيما يتعلق بالحفاوة بالزيارة الكريمة والتاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى إريتريا ولقائه بشقيقه الرئيس أسياس أفورقي».

وتابع: «كان هناك حديث مطول بين القيادتين حول عملية مسألة الاستقرار في القرن الإفريقي وفي القارة الإفريقية وعملية تحقيق الأمن في هذة المنطقة، وكيفية دعم الصومال في أن يحافظ على سيادته ووحدة أراضيه، وكان هناك حديث عن السودان وأهمية وقف اطلاق النار ووقف الحرب المدمرة للسودان والشعب السوداني».

وأكمل: «بالإضافة إلى القمة التي صدر عنها بيان كاشف وهام جدا يضع هذة العلاقات في مستوى آخر بعد الزيارة الثنائية واتفاق بين الرئيسين حول مزيد من تعميق وتطوير العلاقات على المستوى الإستراتيجي».