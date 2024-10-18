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وزير الخارجية: مصر من الدول القليلة في الإقليم لديها علاقات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: مصر من الدول القليلة في الإقليم لديها علاقات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر من الدول القليلة في الإقليم لديها علاقات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:20 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر من الدول القليلة جدًا إن لم تكن الوحيدة فى الإقليم التي لديها علاقات واتصالات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية وحتى الفاعلين، وهناك اتصالات معهم حتى تكون هناك سياسة خارجية فعالة تصب في النهاية في مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف خلال لقاء خاص عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، : الدور المصري واضح للغاية للعيان فيما يتعلق بالحركة الدائبة للعمل على وقف حمام الدم والاعتداءت الممنهجة اليومية الإسرائيلية على أهالينا فى قطاع غزة، وفي الضفة الغربية وفي لبنان».

وتابع: «مصر لطالما كانت الدولة الوحيدة التى حذرت مرارًا وتكرارًا من المخاوف من اتساع رقعة الصراع والتصعيد فى المنطقة، ومنذ البداية ومنذ وقوع أحداث السابع من أكتوبر، مصر كانت فى طليعة الدول التى تحركت بكل قوة واستضافت اجتماعا دوليا فى القاهرة وكان هدف الاجتماع بحضور العديد من دول العالم وكان الهدف الأساسي منها هو التوصل الى وقف فوري لإطلاق النار ووقف القتل الممنهج للمدنيين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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