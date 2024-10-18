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حسام موافي: 7 أسباب خطيرة لألم البطن الحاد - أخبار كلمتك

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حسام موافي: 7 أسباب خطيرة لألم البطن الحاد - أخبار كلمتك

حسام موافي: 7 أسباب خطيرة لألم البطن الحاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:20 مساءً - أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ألم البطن من الأعراض المشتركة بين معظم أمراض الجهاز الهضمي، مثل جرثومة المعدة والقولون العصبي.

ونوه حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد أن ألم المعدة إذا كان لا يتحمله المريض، ويشعر به في الجزء العلوي من البطن، فهذا دليل على إصابته بالتهاب البنكرياس.

وقال حسام موافي: البنكرياس عضو منسي، لأن الأطباء غالبًا لا يدرجونه في الأسباب المرضية عند تشخيص ألم المعد، لافتا إلى أن ألم (مغص) البنكرياس يُشخص بالتحليل أو المنظار.

وأضاف موافي: ألم المعدة الناجم عن التهاب البنكرياس عادةً ما يزداد سوءًا أثناء النوم وبعد تناول الطعام، وقد يمتد تأثيره إلى منطقة أسفل الظهر.

وبشأن أعراض ألم البطن الحاد، اختتم موافي قائلا: يتمثل غالبا في حمى البحر المتوسط، السكر ومضاعفاته، التهاب البنكرياس، الزائدة الدودية، المغص النفسي، الغرغرينة غير الواضحة، التهاب المرارة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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