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وزير الخارجية: مصر تميّزت في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: مصر تميّزت في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر تميّزت في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:46 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر نجحت بامتياز في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي، ذلك المبدأ الهام الذي سلكه رئيس الجمهورية خلال احتفال حفل إفطار العائلة المصرية، وهو بالفعل يمثل المبدأ الأساسي الذي يحكم السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح «عبد العاطي» خلال لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك المبدأ من المهم التعامل به خاصة فيما يتعلق بعدم الدخول في أي محاور دولية، وعدم الانجرار وراء حالة الاستقطاب الدولي التي نشهدها في الوقت الحالي، وأيضا الالتزام بمعنى الانفتاح على الجميع بدون أحكام أيدولوجية مسبقة، وأن يكون المحرك الأساسي هو المصلحة الوطنية المصرية.

وأكد على أهمية وجود شراكات استراتيجية لمصر مع كل القوى العالمية الفاعلة رغم وجود تناقضات بين هذه القوى، دليل على نجاح سياسة الاتزان الاستراتيجي.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر لديها حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، وعقدت إحدى جولاته مؤخراً بالقاهرة، وأيضا شراكة استراتيجية وشاملة مع الاتحاد الأوروبي تم تدشينها منذ عدة أشهر، وحوار استراتيجي مع الصين ويتم الاحتفال حاليا بمرور عشر سنوات على تدشينه، وحوار استراتيجي مع روسيا الاتحادية والبرازيل، والهند، منوهاً أن مصر في المراحل النهائية لتدشين حوار استراتيجية مع ألمانيا وأسبانيا، وهو ما يعكس سلامة التوجه المصري، وأن مصر تنفذ مبدأ الاتزان الاستراتيجية بحكمة، وتعكس مدى تقدير المجتمع الدولي للدور المصري، إذ أنه دور أساسي ولا غنى عنه والكل يحرص على مزيد من تطوير العلاقات مع مصر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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