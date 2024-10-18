وزير الخارجية: المطالب غير الواقعية للجانب الإسرائيلي ضيعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:30 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المطالب غير الواقعية للجانب الإسرائيلي ضيعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار، قائلًا: «كنا أقرب ما يكون من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولكن إسرائيل لم يكن لديها إرادة سياسية».

وقال وزير الخارجية خلال لقاء خاص عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن مصر حذرت في وقت مبكر من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، أن الدور المصري واضح للغاية فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان، لافتًا إلى أن سياسة مصر الخارجية تهدف إلى مصلحة المنطقة واستقرارها.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر نجحت بامتياز في تحقيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي مشيرًا إلى أن هناك تقدير كبير من المجتمع الدولي للدور المصري، وأن مصر لديها شراكات استراتيجية مع كل القوى العالمية رغم اختلافاتها.