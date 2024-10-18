حقيقة نقل مقر كلية سياحة وفنادق حلوان من المنيل للحرم الجامعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:50 مساءً - كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حقيقة نقل كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان من مقرها الحالي في المنيل إلى داخل الحرم الجامعي بعين حلوان.

ونفى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لكلمتك، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل مقر الكلية من المنيل إلي الحرم الجامعي، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أساس له من صحة.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن كلية السياحة والفنادق من الكليات العريقة التي تتميز بها جامعة حلوان، وأن ما تم نشر تم نشره على صفحة غير رسمية للكلية.

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