ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في محافظات وجه بحري بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:18 مساءً - تعريفة المواصلات الجديدة.. لا حديث في الشارع المصري في الوقت الحالي غير التعرّف على الأسعار الجديد لـ تعريفة المواصلات بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية تعريفة المواصلات الجديدة في محافظات وجه بحري.

تعريفة المواصلات الجديدة

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وتم تحريك أسعار البنزين صباح اليوم بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لتكون كالآتي:

- بنزين 95 سعر اللتر 17 جنيهًا للتر.

- بنزين 92 سعر اللتر 15.25 جنيه للتر.

- بنزين 80 سعر اللتر 13.75 جنيه.

- السولار سعر اللتر 13.50 جنيه.

- الكيروسين سعر اللتر 13.50 جنيه.

- المازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه.

- غاز تموين السيارات ٧ جنيه للمتر المكعب.

تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة القاهرة

وفي الصور التالية تظهر تعريفة المواصلات الجديدة لكل المناطق في محافظة القاهرة:

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الغربية

كما تظهر الصور التالية تعريفة المواصلات الجديدة بمراكز محافظة الغربية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار:

تعريفة المواصلات الجديدة في بورسعيد

وارتفعت تعريفة المواصلات في بور سعيد صباح اليوم لتكون كالآتي:

- بورسعيد إلى المرج 94 جنيهًا.

- بورسعيد إلى الإسماعيلية 41 جنيهًا.

- بورسعيد إلى السويس 82 جنيهًا.

- بورسعيد إلى الزقازيق 80 جنيهًا.

- بورسعيد إلى الإسكندرية 105 جنيهات.

- بورسعيد إلى المنصورة 55 جنيها.

- بورسعيد إلى طنطا 81 جنيها.

- بورسعيد إلى المحلة 80 جنيها.

- بورسعيد إلى دمياط 28 جنيها.

وفي الصورة التالية توضيح للتعريفة الجديدة في محافظة بورسعيد:

تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية جاءت تعريفة المواصلات الجديدة كالتالي:

- من منطقة الأتوبيس الجديد الى المنزلة 20 جنيها.

- الأتوبيس الجديد بنطاق حي شرق الى الجمالية 18 جنيها.

- ومن الموقف إلى بلقاس 8 جنيهات.

- ومن الموقف إلى منية النصر 10 جنيهات.

- ومن الموقف إلى ميت غمر 12.50 جنيه.

- ومن الموقف إلى السنبلاوين 7 جنيهات.

- ومن الموقف إلى المطرية 21.50 جنيه.

- ومن موقف قولنجيل إلى مركز شربين 8 جنيهات.

- ومن موقف قولنجيل إلى مركز دكرنس 8 جنيهات.

- ومن موقف قولنجيل إلى مركز محلة الدمنة 3.75 جنيه.

- ومن موقف سندوب العمومي حتى تمي الأمديد 6 جنيهات.

- ومن موقف سندوب العمومي إلى السنبلاوين 6.50 جنيه.

- ومن موقف سندوب العمومي إلى وقرية دماص 7.50جنيه.

- ومن موقف سندوب العمومي إلى مركز كفر صقر 15.50 جنيه.

- ومن موقف طناح إلى قرية ميت فارس 8 جنيهات.

- ومن موقف طلخا العمومي إلى نبروه وتوابعها 5.75 جنيه.

- ومن موقف طلخا العمومي إلى جمصة 18.50 جنيه.

- ومن موقف طلخا العمومي إلى بسنديلة 7 جنيهات.

- وبداية بنديرة التاكسي 9 جنيهات بدلا من 7 جنيهات وأن يكون كل كيلو بـ2 جنيه، وسعر ركوب سيارات السرفيس بـ3.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات.