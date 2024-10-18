تعليم الجيزة تخفف الأعباء الإدارية على أخصائيي المكتبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه بناء على تعليمات الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم بتقليص الأعباء الإدارية على أخصائيي المكتبات، سيتم تمكين أخصائيي المكتبات من التركيز على تقديم أنشطة تربوية ومكتبية متنوعة للطلاب، بدلًا من الانشغال بالأعمال الإدارية الروتينية.

وبناءً على ذلك، حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عددًا محددًا من السجلات التي يجب على أخصائيي المكتبات الاحتفاظ بها، وهي:

السجل المالي: لتسجيل جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمكتبة.



سجل الاستعارة: لتسجيل الكتب المستعارة من قبل الطلاب والمعلمين.



سجل المترددين: لتسجيل عدد الزوار والطلاب الذين يترددون على المكتبة.



سجل الأنشطة والفعاليات: لتسجيل جميع الأنشطة والفعاليات التي تقام بالمكتبة.



سجل لجنة المكتبة: لتسجيل اجتماعات لجنة المكتبة وقراراتها.

وأوضحت تعليم الجيزة أتع من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تسهيل عمل أخصائيي المكتبات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، حيث سيتمكنون من تخصيص وقت أكبر للأنشطة التي تساهم في تنمية مهارات القراءة والبحث لدى الطلاب.،

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