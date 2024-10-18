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ضبط 21 مخالفة سرقة تيار كهربائي بالدقي (صور) - أخبار كلمتك

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ضبط 21 مخالفة سرقة تيار كهربائي بالدقي (صور) - أخبار كلمتك

ضبط 21 مخالفة سرقة تيار كهربائي بالدقي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:08 مساءً - شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة بالتعاون مع شرطة المرافق وشركة كهرباء القاهرة الكبرى للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم بشارع التحرير بالدقي، في إطار حرصها على مكافحة المخالفات والمحافظة على المال العام.

ضبط 21 حالة سرقة تيار كهربي بالدقي 

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 21 حالة سرقة للتيار الكهربائي بمنشآت تجارية مختلفة بشارع التحرير بالدقي، حيث قامت هذه المنشآت بوصل خطوط كهرباء بطريقة غير شرعية للتغلب على العدادات.

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إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وعرضهم على النيابة العامة.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية استمرار هذه الحملات، وكلف رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة التعاون مع شركات الكهرباء لضبط أي مخالفات.
وتهدف هذه الحملات إلى الحد من ظاهرة سرقة الكهرباء، والتي تؤدي إلى خسائر فادحة للمال العام، وتؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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