اتفاق مصري أوزبكستاني لتبادل الخبرات في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:52 مساءً - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع عزيز عبد الحكيموف، وزير التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتغير المناخي في أوزبكستان، على هامش الدورة الـ35 لمجلس وزراء البيئة العرب والاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمدينة جدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والاستفادة من خبرة مصر في المجالات البيئية المختلفة، لا سيما في مجالات التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية وإعادة تأهيل الأراضي.

استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء عدداً من المجالات التي يمكن لمصر أن تشارك فيها خبراتها الفنية، من بينها الحد من المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية، وتناول الخطوات التي اتخذتها مصر مثل إعداد الخريطة التفاعلية التي تساعد في التنبؤ بآثار تغير المناخ لدعم الأنشطة المستقبلية وتعزيز الاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مشاركة مصر في الجلسات الخاصة بالجانب الأوزبكستاني على هامش مؤتمر الأطراف الـ29 لتغير المناخ (COP29) المزمع عقده في أذربيجان الشهر المقبل.

كما تطرقت الوزيرة إلى المبادرات الوطنية مثل مبادرة 100 مليون شجرة»، وإعادة تأهيل الأراضي، واستخدام المياه في الري، ومكافحة التصحر، مشيرة إلى إمكانية التعاون في تدريب الخبراء الأوزبكستانيين على إدارة محطات رصد تلوث الهواء وجمع ومعالجة البيانات، مستفيدة من تجربة مصر الرائدة في إنشاء محطات رصد الهواء في جميع أنحاء الجمهورية.

من جهته، عبّر الوزير الأوزبكستاني عن رغبته في الاستفادة من خبرات مصر في العمل البيئي على كافة المستويات، ونقل التجربة المصرية إلى بلاده، بما في ذلك خبرات مصر في استضافة مؤتمرات الأطراف مثل COP14 للتنوع البيولوجي في عام 2018، وCOP27 لتغير المناخ في عام 2022، مشيراً إلى خطط أوزبكستان لاستضافة مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي في المستقبل.