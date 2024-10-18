الأعلى للجامعات يبحث التعاون مع رئيس المكتب الثقافي لدولة الكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:47 مساءً - استقبل الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الدكتور خالد عبد العزيز المحارب رئيس المكتب الثقافى لدولة الكويت بالقاهرة - وذلك بمقر أمانة المجلس.

المجلس الأعلى للجامعات يبحث سبل التعاون مع رئيس المكتب الثقافي لدولة الكويت

حيث تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم الجهود المشتركة.

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