أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

حملات مفاجئة بمحطات الوقود ومواقف السرفيس بأطفيح في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حملات مفاجئة بمحطات الوقود ومواقف السرفيس بأطفيح في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

حملات مفاجئة بمحطات الوقود ومواقف السرفيس بأطفيح في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:29 مساءً - قام مركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة بحملات مكثفة على محطات الوقود ومواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للوقود والتي تم إقرارها مؤخرًا، وضمان عدم استغلال المواطنين، في إطار المتابعة المستمرة لسوق المحروقات والخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات مفاجئة بمحطات الوقود ومواقف السرفيس

وشهدت الساعات الماضية سلسلة من الحملات التفتيشية المفاجئة التي شملت جميع محطات الوقود ومواقف السرفيس بالمركز، وذلك للتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة بشكل صحيح وعدم وجود أي تجاوزات.

 

21b47aff16.jpg
f31bee7fc8.jpg
7ae4b1c530.jpg
8c71e58949.jpg
e2118edbee.jpg

التأكيد على الالتزام بالتعريفة الجديدة

وأكدت مدينة أطفيح أهمية الالتزام بالأسعار الجديدة التي تم إقرارها، وحذرت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم التأكيد على ضرورة توافر فواتير واضحة تبين الأسعار الجديدة للمستهلكين.

توفير خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات التعريفة الجديدة

وقامت مدينة اطفيح بتوفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات، وذلك لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

7ff4d6fdee.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، انعقاد الدورة الـ73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق