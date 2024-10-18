سهير عبد الله رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:55 مساءً - أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارا بتكليف سهير عبد الله للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية والعضو المنتدب التنفيذي لها وذلك خلفا لـ حاتم ممدوح الذي قدم له الشكر على فترة توليه رئاسة الشركة.

سهير عبد الله رئيسًا لشركه مصر للطيران للخدمات الجوية

الجدير بالذكر أن سهير عبد الله كانت تشغل وظيفة كبير مضيفات ورئيس طاقم ضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

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