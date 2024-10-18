سهير عبد الله رئيساً لشركه مصر للطيران للخدمات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:52 مساءً - أصدر المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف سهير عبد الله محمد موسى، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية والعضو المنتدب التنفيذي لها، وذلك خلفا لحاتم ممدوح، الذي قدم له الشكر خلال فترة توليه رئاسة الشركة.
الجدير بالذكر أن سهير عبد الله كانت تشغل وظيفة كبير مضيفات ورئيس طاقم ضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
اقرأ أيضاً
«مصر للطيران» تنقل أبطال كأس السوبر المصري إلي الإمارات «صور»
«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى موريتانيا (صور)
«بداية جديدة لبناء الإنسان».. مستشفى مصر للطيران تنظم ندوة توعوية للعاملات بقطاع الطيران المدني
0 تعليق