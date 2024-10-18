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سهير عبد الله رئيساً لشركه مصر للطيران للخدمات الجوية - أخبار كلمتك

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سهير عبد الله رئيساً لشركه مصر للطيران للخدمات الجوية - أخبار كلمتك

سهير عبد الله رئيساً لشركه مصر للطيران للخدمات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:52 مساءً - أصدر المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف سهير عبد الله محمد موسى، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية والعضو المنتدب التنفيذي لها، وذلك خلفا لحاتم ممدوح، الذي قدم له الشكر خلال فترة توليه رئاسة الشركة.

الجدير بالذكر أن سهير عبد الله كانت تشغل وظيفة كبير مضيفات ورئيس طاقم ضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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