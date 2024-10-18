أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تفجرها في وجه مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

عاجل:البنتاغون يتوعد بمعاقبة الحوثيين عقب هجومه الاخير ضد بوارجه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

بسام راضي: انتخاب مصر باللجنة العالمية حول ندرة المياه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بسام راضي: انتخاب مصر باللجنة العالمية حول ندرة المياه - أخبار كلمتك

بسام راضي: انتخاب مصر باللجنة العالمية حول ندرة المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:30 مساءً - الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 03:04 م 10/18/2024 3:04:30 PM

السفير بسام راضي.كلمتك
السفير بسام راضي.كلمتك

 قال سفير مصر في روما  بسام راضي ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فى روما، إنه تم انتخاب مصر بالإجماع في اللجنة العالمية المعنية بتداعيات ندرة المياه للزراعة بجانب عدد محدود من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والمكسيك وسويسرا والمغرب والأردن، وذلك خلال مؤتمر روما للمياه المنعقد بتنظيم منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة الفاو بروما. 

 

استضافة مصر لأسبوع القاهرة للمياه 

 وجاء انتخاب مصر داخل هذه اللجنة الرائدة على المستوى العالمى المعنية برفع تقارير مخاطر ندرة المياه على الدول والشعوب الي سكرتير عام الامم المتحدة والجمعية العامة، بعد استضافة مصر لأسبوع القاهرة للمياه والتوجيهات التى تضمنتها كلمة الرئيس بشأن الأولوية المتقدمة لملف المياه لمصر واهمية تبنى مصر لمبادرات تدعو المجتمع الدولى لزيادة دعم جهود أفريقيا لإدارة الموارد المائية وهو ما حرص السفير بسام راضي على تضمينه في إعلان روما للمياه الصادر في نهاية المؤتمر.

 

انتخاب مصر داخل هذه اللجنة العالمية رفيعة المستوى

 وجاء انتخاب مصر داخل هذه اللجنة العالمية رفيعة المستوى ايضًا بعد الجهود الكبيرة للسفارة فى روما والشارحة للوضع المائى في مصر وما تعانيه من فقر مائي وفقا لمعايير الأمم المتحدة حيث المتاح سنويًا في مصر حوالي ٥٠٠ متر مكعب للمياه للفرد الواحد في حين المعيار العالمى مقداره حوالي ١٠٠٠ متر مكعب، مما يعني أن المتاح من المياه فى مصر هو نصف الكمية الطبيعية وفقا للمعايير العالمية.

 

الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وضعت استراتيجية قومية لحسن إدارة المياه بالمفهوم المتكامل 

 كما أوضح  بسام راضي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وضعت استراتيجية قومية لحسن إدارة المياه بالمفهوم المتكامل وضعًا في الاعتبار التحديات المتزايدة بشأن ندرة المياه فى مصر، وذلك بهدف تطوير حلول مرنة تعكس الطبيعة المترابطة للأمن المائي وأنظمة الري والزراعة والقدرة على التكيف لمعالجة ندرة المياه وشمل ذلك إقامة سلسلة متكاملة من أحدث المحطات لمعالجة المياه وتحلية مياه البحر والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة لنظم الرى والزراعة. 


نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير العمل يعلن عن فتح باب التقديم على وظائف جديدة مطلوبة في السعودية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق