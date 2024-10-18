متاح الآن.. رابط الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - رابط الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية.. أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابطا مباشرا للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية، وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (598) لسنة 2024 الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ويمكن الرابط الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.

ويتضمن الموقع أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالقرار.

رابط الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية

ويمكن للموظفين الاستعلام عن أحقيتهم في الترقية من خلال تسجيل الدخول على هذا الرابط: https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx

ويساعد هذا الرابط الوحدات المختلفة في إجراء عملية الترقية بسهولة ويسر، علمًا بأن نتائج البحث التي تظهر من خلال الرابط تتوقف على دقة البيانات التي يدخلها المستخدم.