نتيجة ترقيات الموظفين 2024، هذا رابط الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - ترقيات الموظفين لعام 2024، أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة نتيجة ترقيات الموظفين لعام 2024 من خلال الرابط هنا

وذلك للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويمكن الرابط الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.



ويتضمن الموقع أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالقرار.

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